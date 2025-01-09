В Україні пропонують роботу пенсіонерам із поїздками за кордон: зарплата гідна

Нижня вікова планка – 35 років

В Україні шукають людей для роботи з відрядженнями до Туреччини та Болгарії. Беруть пенсіонерів, якщо ті відповідають вимогам.

Пропонується офіційне працевлаштування. Вакансія опублікована на одному з відомих порталів з пошуку роботи.

Транспортна компанія в пошуках водіїв-дальнобійників на MAN TGX EV5,6 з тентованим напівпричепом. Робота офіційна та постійна. Можуть взяти пенсіонера.

Роботодавець обіцяє заробітну плату від 45000 до 55000 грн та гроші на відрядження з розрахунку 300 грн на добу.

Від кандидатів вимагається досвід роботи на іноземних автомобілях від 5 років з відповідною категорією, гарне знання доріг України, безаварійний стаж водіння, відсутність судимостей, технічна грамотність, відповідальність, комунікабельність та бажання працювати.

Примітно, що кандидати мають бути не молодшими за 35 років, проте фізично здорові. Також роботодавцю не підійдуть претенденти зі шкідливими звичками.

Раніше ми повідомляли, що міжнародна компанія пропонує віддалену роботу із зарплатою до 120 тисяч гривень і навіть оплачує спортзал. Проте здобувачеві знадобиться знання іноземних мов.