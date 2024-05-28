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Парад планет 2024: коли дивитися в Україні та що можна побачити

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Парад планет в уяві ШІ
Парад планет в уяві ШІ. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для спостережень знадобиться бінокль або телескоп, але час буде обмежений

Літо 2024 року багате на космічні явища. Двічі за цей період відбудеться великий парад планет — вирівнювання одразу шести небесних тіл. Перший з них має основну дату 3 червня 2024 року. Проте рідкісне космічне явище можна буде побачити кілька днів на небосхилі.

Планети Юпітер, Меркурій, Уран, Марс, Нептун і Сатурн (у такому порядку) вишикуються в одну лінію на небі. Найкраще видно космічне явище на небі буде перед підйомом Сонця — у передсвітанковий час.

Парад планет 3 червня 2024 - де будуть знаходитися
Як вишикуються планети при парады 3 червня

Спостерігати за шикуванням планет зранку 3 червня в часовій зоні України буде важко — коли вони вже стануть в одну смугу, то сонце буде вже занадто яскраве. Та розчаровуватися не варто — небесні тіла будуть знаходитися в схожому положенні на небосхилі ще кілька тижнів, тож уважний спостерігач може помітити їх у передсвітанковому небі.

Якщо небо чисте, Юпітер буде найпростішою планетою для ідентифікації (це другий за яскравістю об’єкт на нічному небі після Місяця), тоді як Уран, Нептун і Меркурій можна буде побачити лише в за допомогою спеціального обладнання. Слідкувати за тим, коли на небі з'явиться це чи інше небесне тіло можна за допомогою програм-спостерігачів. Вони не тільки підкажуть, де знаходиться та чи інша планета, а й допоможуть зрозуміти, наскільки її буде видно неозброєним оком. Варто знаходитись якомога далі від світлового забруднення.

Як буде видно парад планет в Україні
Як буде видно парад планет в Україні перед світанком 4 червня

Не встигли подивитись на вишикувані планети в червні — не варто сумувати, а треба трошки почекати. Ще один літній великий парад планет цьогоріч, у якому також візьмуть участь шість небесних тіл, запланований на 28 серпня 2024 року. В наступному році ми чекатимемо кілька парадів планет, один з яких ще більш рідкісний — 28 лютого 2025 року в лінію вишукаються одразу сім планет.

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