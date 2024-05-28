Парад планет 2024: коли дивитися в Україні та що можна побачити

Для спостережень знадобиться бінокль або телескоп, але час буде обмежений

Літо 2024 року багате на космічні явища. Двічі за цей період відбудеться великий парад планет — вирівнювання одразу шести небесних тіл. Перший з них має основну дату 3 червня 2024 року. Проте рідкісне космічне явище можна буде побачити кілька днів на небосхилі.

Планети Юпітер, Меркурій, Уран, Марс, Нептун і Сатурн (у такому порядку) вишикуються в одну лінію на небі. Найкраще видно космічне явище на небі буде перед підйомом Сонця — у передсвітанковий час.

Як вишикуються планети при парады 3 червня

Спостерігати за шикуванням планет зранку 3 червня в часовій зоні України буде важко — коли вони вже стануть в одну смугу, то сонце буде вже занадто яскраве. Та розчаровуватися не варто — небесні тіла будуть знаходитися в схожому положенні на небосхилі ще кілька тижнів, тож уважний спостерігач може помітити їх у передсвітанковому небі.

Якщо небо чисте, Юпітер буде найпростішою планетою для ідентифікації (це другий за яскравістю об’єкт на нічному небі після Місяця), тоді як Уран, Нептун і Меркурій можна буде побачити лише в за допомогою спеціального обладнання. Слідкувати за тим, коли на небі з'явиться це чи інше небесне тіло можна за допомогою програм-спостерігачів. Вони не тільки підкажуть, де знаходиться та чи інша планета, а й допоможуть зрозуміти, наскільки її буде видно неозброєним оком. Варто знаходитись якомога далі від світлового забруднення.

Як буде видно парад планет в Україні перед світанком 4 червня

Не встигли подивитись на вишикувані планети в червні — не варто сумувати, а треба трошки почекати. Ще один літній великий парад планет цьогоріч, у якому також візьмуть участь шість небесних тіл, запланований на 28 серпня 2024 року. В наступному році ми чекатимемо кілька парадів планет, один з яких ще більш рідкісний — 28 лютого 2025 року в лінію вишукаються одразу сім планет.

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