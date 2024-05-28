Парад планет 2024: когда смотреть в Украине и что искать

Для наблюдений понадобится бинокль или телескоп, но время будет ограничено

Лето 2024 года богато космическими явлениями. Дважды за этот период состоится большой парад планет – выравнивание сразу шести небесных тел. Первый из них имеет основную дату 3 июня 2024 года. Однако редкое космическое явление можно будет увидеть несколько дней на небосводе.

Планеты Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн выстроятся в одну линию на небе. Лучше всего видно космическое явление на небе перед подъемом Солнца — в предрассветное время.

Как выстроятся планеты при парады 3 июня

Наблюдать за построением планет с утра 3 июня во временной зоне Украины будет трудно — когда они уже станут в одну полосу, то солнце будет слишком ярким. Но разочаровываться не стоит — небесные тела будут находиться в похожем положении на небосводе еще несколько недель, так что внимательный наблюдатель может заметить их в предрассветном небе.

Если небо чистое, Юпитер будет самой простой планетой для идентификации (это второй по яркости объект на ночном небе после Луны), тогда как Уран, Нептун и Меркурий можно будет увидеть только с помощью специального оборудования. Следить за тем, когда на небе появится это или другое небесное тело, можно с помощью программ-наблюдателей. Они не только подскажут, где находится та или иная планета, но и помогут понять, насколько она будет видна невооруженным глазом. Следует находиться как можно дальше от светового загрязнения.

Как будет виден парад планет в Украине перед рассветом 4 июня

Не успели посмотреть на выстроенные планеты в июне — не стоит унывать, а нужно подождать немного. Еще один летний большой парад планет в этом году, в котором примут участие шесть небесных тел, запланирован на 28 августа 2024 года. В следующем году мы будем ждать несколько парадов планет, один из которых еще более редок — 28 февраля 2025 года в линию выйдут сразу семь планет.

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