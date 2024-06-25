Це її третій оберт навколо Сонця: стара велика пляма може спровокувати магнітні бурі

Сонячний монстр ніяк не схаменеться

Потужна стара пляма AR3664, що була причиною супершторму 10 травня, знову обернулась обличчям до Землі. Астросиноптики кажуть, що це її третя рідкісна подорож по сонячному диску і застерігають про ймовірні сильні спалахи на світилі.

Згідно з традицією, як повідомили вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, вона була перенумерована 3 рази: спочатку AR3664, потім AR3697, тепер AR3723. Коли вона знову повернеться до Землі, то може викликати вибухи класу Х, тобто потужні.

Варто нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі протягом 25-30 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі не прогнозується будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України найближчими днями чекати на грозові дощі та штормовий вітер. Синоптикиня Наталія Діденко дала прогноз.