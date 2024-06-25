Укр

Это ее третий оборот вокруг Солнца: старое большое пятно может спровоцировать магнитные бури

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Солнце
Солнце. Фото Открытые источники

Солнечный монстр никак не спохватится

Мощное старое пятно AR3664, причинившее супершторм 10 мая, снова повернулось лицом к Земле. Астросиноптики говорят, что это ее третье редкое путешествие по солнечному диску и предостерегают о возможных сильных вспышках на светиле.

Согласно традиции, как сообщили ученые на сайте исследования космической погоды Spaceweather, она была перенумерована 3 раза: сначала AR3664, затем AR3697, теперь AR3723. Когда она снова повернется к Земле, то может вызвать взрывы класса Х, то есть мощные.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 25-30 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях на Земле не прогнозируется каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

Ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины в ближайшие дни ждать грозовые дожди и штормовой ветер. Синоптик Наталья Диденко дала прогноз.

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