Залужний вперше прокоментував свої політичні амбіції: сказав про одну умову

Посол поки не займається створенням своєї партії

На наступних виборах президента України Володимир Зеленський має шанси на перемогу, оскільки у чинного глави держави рівень довіри 52%. Тож рішення про другий строк прийнято.

Про це "Телеграфу" розповіли в оточенні Зеленського. Однак є однак умова — якщо не буде балотуватися посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів".

Наразі колишній головнокомандувач є головним конкурентом чинному главі держави. Час від часу "Залізного генерала" називають лідером рейтингів довіри серед українців.

За інформацією "Телеграфу", Залужний ще не прийняв остаточне рішення щодо свого політичного майбутнього. Деякі досвідчені українські політики тим часом намагаються набувати собі авторитет на периферії, використовуючи його ім’я.

Так, оточення лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко в регіонах переконувало, що ексголовнокомандувач піде на вибори з її партією. "Захантити" Залужного намагався й п’ятий президент Петро Порошенко.

Попри складні стосунки з Банковою, посол в Британії отримав пропозицію навіть від президента. Голова ОП Андрій Єрмак передав Залужному, що у разі невисування та участі у виборах на боці Зеленського ексголовнокомандувач зможе отримати перше місце у списку партії та крісло спікера в парламенті.

Якщо ж Залужний обере боротьбу за пост президента, то його чекають випробування — кримінальні справи. Серед них — розслідування, хто ж здав Херсон у 2022 році. Джерела в політичних колах кажуть, що в потрібний момент у цій справі може з’явитись ім’я Залужного.

"Телеграф" звернувся по коментар до Залужного щодо його політичних планів. Він відповів коротко: "Спочатку ми збережемо державність. А тоді вже поговоримо".

Поки що посол не займається створенням власної партії. Тому невідомо, з ким він може піти на вибори. Є інформація, що мер Києва Віталій Кличко міг би скористатись дружбою з ексголовнокомандувачем в політичних цілях.

"У мера нема багато прихильників. Та в нього є Київ. З ним треба дружити", — пояснює співрозмовник "Телеграфу", знайомий із ситуацією.

Раніше "Телеграф" писав, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив: вибори в Україні відбудуться після війни.