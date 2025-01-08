Пост президента — не пріоритет? На яку посаду згоден Порошенко

"Євросолідарність" не хоче об’єднуватися з "Ударом" Кличка і разумковцями

Поки лідери народних симпатій — чинний президент Володимир Зеленський і ексголовком ЗСУ Валерій Залужний — будуть виборювати пост глави держави, епіцентром подій можуть стати вибори до Верховної Ради. За попередніми підрахунками, у бій за депутатські мандати можуть кинутися до 10 відомих партій. Одна з них — політсила п’ятого президента (2014-2019) Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Як пояснили "Телеграфу" в партії, їхня основна ціль — парламент, а на президентські вибори вони ставку робити не будуть. Хоча сам Петро Олексійович хотів би знову випробувати долю.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів".

До виборів у ВР планують оновити список, додати нових облич, військових. Плани амбітні — отримати 70—100 мандатів. З кимось об’єднуватись не хочуть. Навіть з Віталієм Кличком. В "ЄС" запевняють, що його партія "Удар" не має жодних шансів на парламентських виборах. Та й сам Кличко не планує залишати тепле крісло мера.

Втім, після призначення Тимура Ткаченка новим головою Київської міської військової адміністрації у Кличка можуть початися серйозні проблеми. Радник мера столиці Дмитро Білоцерковець назвав це "виключно політичним призначенням", підкресливши, що у влади вже почались вибори.

Окрім цього, соратники Порошенка не мають намір йти пліч-о-пліч з ексспікером і колишнім членом команди Зеленського Дмитром Разумковим. І це попри те, що Разумков є постійним гостем на каналах Порошенка, а в парламенті вони спільно критикують Банкову.

В "Євросолідарності" запевняють, що вони не є одне одному конкурентами. Тому надання інформаційних майданчиків Разумкову не матиме негативного впливу на рейтинги команди Порошенка. При цьому у Порошенка не виключають, що в майбутньому скликанні парламенту зможуть домовитись про крісло прем’єра для п'ятого президента.

Нагадаємо, у Порошенка пояснили "Телеграфу", чому побоюються прибічників Залужного.