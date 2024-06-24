Вжарить до +33, але є нюанс: якою буде погода в Україні наприкінці червня

Дізнавайтесь про актуальний прогноз погоди з "Телеграфа"

На календарі закінчується червень, а літо, схоже, що не поспішає завітати в нашу країну. Протягом усього місяця йшли дощі, були грози та навіть град. Але чи зміниться ця динаміка нині?

"Телеграф", посилаючись на прогноз Ігора Кібальчича розповідає, яка буде погода в Україні наприкінці першого місяця літа.

У понеділок, 24 червня, вночі у східній частині та на південному заході країни, вдень у більшості областей, крім західної частини та Криму, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозою. Вітер переважно північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21, вдень +24…+29, на півдні та у Криму до +32. У західній частині вночі +10…+15, вдень +19…+24 градусів тепла.

Погода в Україні 24 червня

У вівторок, 25 червня, переважно без опадів, лише вранці та вдень у північних, а також східних регіонах пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північної чверті, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +22…+27, у південній частині місцями до +31 градусів тепла.

Погода в Україні 25 червня

У середу, 26 червня, переважно без опадів, лише вранці та вдень у північних, східних регіонах та у Карпатах пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північний, 7 — 12 м/с, у західних областях східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +22…+27, на крайньому півдні до +30 заходів тепла.

Погода в Україні 26 червня

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