Крим – засушить, захід – засипле градом: відомий синоптик дав детальний прогноз погоди на кінець червня

Як не дивно, до кінця місяця в Україні збережеться комфортна літня погода

Головними особливостями погоди в Україні у другій декаді червня стали помірні, місцями сильні дощі у більшості областей, які супроводжувалися місцями грозами, смерчами та "пекельною" спекою з випаданням граду та шквалами. У окремих містах передчасно випала місячна норма опадів.

Температурний фон суттєвих коливань не відчував і зберігався стабільно вище за норму. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, до кінця місяця в Україні утримається комфортна літня погода, без рекордно високих температурних показників та з періодичними короткочасними грозовими дощами.

Протягом 22–23 червня внаслідок надходження спекотного повітря з Південної Європи у західних та південних областях України прогнозується спекотна та суха погода з денними максимальними значеннями до +30…+35°С.

Проте, вже з 24 червня з поширенням більш прохолодної повітряної маси з північного сходу Європи, температурне тло в Україні знизиться на 3–5°С, що приблизно відповідатиме кліматичній нормі для цих днів.

Кількість опадів при цьому в наступні 10 діб очікується менше за норму внаслідок переважання області підвищеного атмосферного тиску і стійких повітряних мас.

Проте в окремі дні не виключено локальних грозових дощів, у західній частині — місцями з градом і шквалистими поривами вітру, які наприкінці червня стануть інтенсивнішими, переважно на Правобережжі країни. Водночас розвиток посухи та практично повна відсутність дощів прогнозується у Криму та Приазов’ї.

Таким чином, у період з 21 по 25 червня у більшості центральних, північних, східних та південних областей очікується погода без істотних опадів, лише 23 червня місцями пройдуть невеликі дощі у супроводі гроз.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+19°С, днем +22...+30°С, на півдні та в Криму вдень +30...+35°С. У західних регіонах погода у вказаний період буде більш нестійкою із коливаннями температури повітря та опадами.

З 26 по 28 червня очікується розвиток скандинавського антициклону зі зміщенням на територію України. Отже, погода в нашій країні буде стійкою, а температура комфортною: вночі +13...+18°С, вдень +23...+29°С. Вітер переважатиме північний та північно-західний.

Деякі зміни у синоптичних процесах відбудуться 29–30 червня. На тлі поступового зниження тиску активізується циклональна діяльність та атмосферні фронти, каже відомий синоптик.

Наслідком цього стане нестійкіша погода з дощами у більшості областей України, за винятком крайнього півдня та сходу. Одночасно варто очікувати й на чергову хвилю підвищення температури повітря вночі до +15…+22°С, удень до +28…+35°С.