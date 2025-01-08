Спадкоємець Девіда Туа йде за Усиком (відео)

У світі боксу давно говорять про бій Усик — Опетая

У середу, 8 січня, чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі австралієць Джей Опетая (27-0, 21 KO) успішно захистив титул. Багато експертів вважають, що саме цей австралієць зможе скласти конкуренцію в рингу чемпіону світу за версіями WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександру Усику (23-0, 14 КО).

Опетая достроково переміг новозеландського боксера Девіда Ніка (10-1, 9 KO) на вечорі боксу у Бродбічі (Австралія). Про це повідомляє "Телеграф".

У четвертому раунді Опетая відправив суперника у нокдаун. Нік піднявся, проте одразу був нокаутований. До речі, Девід програв уперше у своїй кар’єрі.

Зазначимо, Джей має самоанське коріння. Деякі називають австралійця спадкоємцем Девіда Туа – знаменитого самоанського та новозеландського боксера-суперваговика. "Туармінатор" мав один з найсильніших ударів у світі й навіть бився за титул абсолютного чемпіона світу проти Леннокса Льюїса.

Зазначимо, Опетая точно не стане наступним суперником Усика, проте розмови про цей поєдинок ідуть. Наприклад, сам Джей вже викликав Олександра на бій, щоправда, тільки після того, як він об’єднає титули у крузервейті. Також про потенційний поєдинок Усик — Опетая говорив промоутер Едді Гірн. За його словами, Джею потрібно для початку виграти всі титули у 1-й важкій вазі, щоб претендувати на бій з українцем.

Ймовірно, наступним суперником Усика стане Даніель Дюбуа. Нагадаємо, "Динаміт" завоював пояс IBF, нокаутувавши британця Ентоні Джошуа. До речі, цей бій став чемпіонським завдяки щедрості Олександра, який добровільно відмовився від пояса перед реваншем із Циганським королем.