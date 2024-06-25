Де чекати на грозові дощі та штормовий вітер: прогноз погоди на найближчі дні

Протягом тижня місцями стовпчики термометрів підійматимуться до +32 градусів

Погоду в Україні у вівторок, 25 червня, визначатиме потужний антициклон Bie. Сильних опадів не прогнозується, але локальні дощі не виключені на півночі, в центрі та на сході України.

Такий прогноз дає синоптик Наталія Діденко. На заході та півдні — без опадів, сонячно. На сході України очікується сильний північний вітер, ймовірно, до штормових поривів.

"Температура повітря 25 червня у більшості областей очікується протягом дня +23 +29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30 градусів. У Києві вівторок буде теплим, без спеки, до +25 градусів. Вдень без істотних опадів", — пише синоптик

За її прогнозами, поточний тиждень порадує українців гарною погодою. Переважно буде сухо і сонячно. Лише в областях, розташованих поблизу Карпат, подекуди очікуються дощі з грозами. Вдень повітря в Україні прогріватиметься до +27 +32 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка погода буде у Києві найближчими днями. Опадів у столиці не прогнозується.

Крім того, ми писали, яка погода стоїть у Києві. На початку поточного тижня температура води у морі досягне понад +23 градуси.