Прибічники Порошенка та Зеленського здадуться "квіточками". Хто і чому стане фанатом Залужного

Суперники вже побоюються електорат "Залізного генерала"

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний не підтвердив намір висувати свою кандидатуру на ймовірних виборах президента, однак політичні суперники ексголовнокомандувача ЗСУ вже побоюються його прибічників. Як виявилося, на те є вагомі причини.

Про це "Телеграфу" розповіли в оточенні п’ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка. Там кажуть, що "Залізний генерал" вже став міфом й іконою.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів".

— Це такий український дядько, з яким себе асоціюють прості українці. Для української жінки Залужний — це її чоловік, особливо якщо він військовий. Не бізнесмен, не мільйонер, а простий чоловік. Залужного сприймають як свого.

Вам порохоботи та зеботи будуть здаватися "квіточками" у порівнянні з прихильниками головнокомандувача. Вони стоятимуть за нього і вимагатимуть не чіпати генерала, — каже член команди Порошенка.

Нагадаємо, що "Телеграф" із посиланням на свої джерела у "Слузі народу" писав: у президентській партії відхрестилися від підготовки до виборів і заявили, що вони неможливі, поки в країні триває воєнний стан.

Ми також писали, що Залужний вперше прокоментував свої політичні амбіції і назвав "Телеграфу" одну умову.