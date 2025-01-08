Візит посланця Трампа в Україну перенесено. Політолог пояснив причину і назвав три формати переговорів з Росією

У Трампа тільки зараз починають розуміти, наскільки важко буде просувати переговори

Недавнє перенесення візиту Кіта Келлога, спецпосланця обраного президента США Дональда Трампа по Україні, до Києва та інших європейських столиць свідчить про те, що найближчим часом не варто чекати якихось переговорів чи домовленостей з Росією, що поставлять хрест на існуванні нашої країни в її колишньому вигляді.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, головною метою Келлога було домовитися про час, місце і порядок денний офіційних мирних переговорів по Україні.

Політичний експерт виклав кілька версій перенесення візиту Келлога до Європи та відмови Росії від мирних переговорів.

— Дехто вважає, що нібито це наслідок інтерв'ю Зеленського, його жорсткої антиросійської позиції (хоча дивно чекати від нашого президента позицію в бік Росії). Але я думаю, що тут справа не в Зеленському, а якраз в Росії. Російська сторона демонструє жорсткість, непохитність своїх вимог, що [мають пройти] тільки на її умовах, тільки переговори між США і Росією. А переговори з Україною Кремль не цікавлять. Оце проблема головна, — каже Володимир Фесенко.

На його думку, другий чинник має формальний юридичний характер. Буде краще, якщо переговори вестиме не представник перехідної адміністрації чи обраного президента, який ще не має офіційних повноважень, а офіційний представник вже чинного президента США.

— Я не бачу в цьому нічого критичного. Це зайвий раз свідчить, що ніякого припинення вогню 20-го чи 25 січня не буде. Бо про це треба домовлятися, це має бути предметом переговорів, а переговори почнуться пізніше. Позиція Зеленського, яку він сформулював в інтерв'ю Лексу Фрідману, теж певною мірою впливає. Нагадаю: його ключова ідея — він готовий приїхати до США. Я так розумію, йдуть переговори, що після інавгурації Зеленський може приїхати в Сполучені Штати, — каже політолог.

За його словами, якщо буде офіційне запрошення з боку Трампа, Зеленський приїде до США, але участь в інавгурації має радше символічне значення. Це демонстрація їхніх особливих і дружніх стосунків.

— Чи спрацює така стратегія – подивимось. Поки що питання відкрите, — каже політичний експерт. — Я не виключаю як мінімум три різні підходи до майбутніх переговорів. Один сформулював президент Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману: спочатку переговори президента Зеленського з Трампом, а потім вже переговори з Росією.

Позиція Росії прямо протилежна — Кремль хоче переговорів тільки між США і Росією без України. Саме тому використовується теза про "нелегітимність" президента Зеленського і взагалі української влади. Вони не хочуть переговорів з Україною, але це неприйнятно для нас.

Третя позиція — це власна позиція як мінімум частини команди Трампа. Що самому Трампу посадити за стіл переговорів українців, росіян і переговори мають відбутися на трьох, — додає політолог.

На його думку, у найближчі тижні визначиться формат майбутніх переговорів, де, коли і як вони будуть відбуватися.

— Ми бачимо, що питання про початок переговорів постійно відкладається. Я і деякі колеги про це казали, що навіть розпочати переговори буде дуже складно, враховуючи принципові розбіжності в позиціях України та Росії, — каже Володимир Фесенко. — У Трампа, на жаль, не в повною мірою розуміли, наскільки глибокими є ці протиріччя. І тільки зараз будуть усвідомлювати, наскільки важко буде просувати переговорний процес.

Нагадаємо, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов пояснив "Телеграфу" тактику Росії на мирних переговорах по Україні.