Став багатодітним дідусем: як виглядають онуки Кучми та що про них відомо

Політик періодично з'являвся на публіці зі своїм першим онуком

Другий президент України Леонід Кучма має єдину доньку Олену Пінчук. Вона вважається однією з найвпливовіших жінок в Україні. Олена народила трьох дітей: сина Романа, доньок Катерину та Вероніку. Так, політик став багатодітним дідусем.

Чим займаються онуки другого президента України, і який вигляд вони мають — знає "Телеграф".

Онуки Леоніда Кучми — що відомо

Леонід Кучма має троє онуків: Романа, Катерину та Вероніку. Зокрема, Роман є першим спадкоємцем політика. Він з'явився на світ у шлюбі Олени Пінчук з колишнім очільником "Чорноморнафтогаз" та екснардепа Ігоря Франчука у 1991 році. Однак згодом подружжя розлучилось.

Уперше Роман з'явився в кадрі під час новорічного звернення Кучми у 2003 році. Тоді політик записав ролик біля каміна, сидячи на дивані разом з онуком. Хлопець нічого не говорив, лише дивився у камеру. Таке звернення Кучми активно обговорювали українці, адже це було новинкою.

Романа ростили у достатку, однак один із охоронців ділився, що він не дуже добре ставився до персоналу. Водночас працівники виконували одразу кілька функцій у родині Кучми.

"На жаль, охорона виконує невластиві їй функції. Носять сумочки, портфелі, відчиняють двері і навіть прасують брюки. Тому охоронців називають друзями чи слугами, "денщиками". Коли онук Кучми був маленьким, він своїм охоронцям кидав палицю і казав: "Біжи, забери. Якщо не підеш, я скажу діду і тебе звільнять. Охоронець мовчки приносив", — розповів чоловік.

Сам політик також розповідав, що Роман міг витягти з його кишені кошти у підлітковому віці. Стаючи старшим, онук Кучми почав з'являтися на світських заходах. А у 18 років батьки Романа — Олена та Віктор Пінчуки — взяли сина з собою на Всесвітній економічний форум. Там він познайомився з політиками високого рангу, наприклад, з колишнім президентом США Біллом Клінтоном.

Фото: TabloID

Тоді хлопець розповідав, що він навчався у престижній школі Великої Британії Sevenoaks School. Також Роман зазначив, що планує здобувати освіту в США, але ще не визначився з навчальним закладом.

У 2012 році Роман перший раз вийшов у світ зі своєю обраницею Марією Гнашук. Сьогодні вона є дружиною спадкоємця Кучми. Тоді Роман разом з батьками і дідусем відвідали "ПінчукАртЦентр". Політик поцілував дівчину свого онука в щоку.

Фото: TabloID

Відомо, що Роман здобував освіту в США, а потім почав працювати у трубно-колісній компанії "Інтерпайп", власником якої є його вітчим, Віктор Пінчук. У цей час він займався відновленням житлових будинків у Техасі після урагану.

Фото: Forbes

Роман Пінчук є членом правління бізнес-групи EastOne, до якої належать медіахолдинг StarLightMedia, газова компанія Geo Alliance. Цей бізнес є власністю родини Пінчуків. Також він змінив прізвище на Франчук, яке належить його батьку.

На сторінці Гнашук у фейсбуці можна побачити романтичні світлини з Романом. У профілі вказано, що вона проживає у Каліфорнії. Однак, де живе її чоловік зараз, невідомо.

Фото Марії Гнашук

Фото Марії Гнашук

Фото Марії Гнашук

Фото Марії Гнашук

Фото Марії Гнашук

А от про Вероніку та Катерину Пінчук немає інформації в мережі. Ймовірно, родина тримає їх осторонь публіки.

Марія Гнашук, Роман Пінчук і ймовірно, Вероніка Пінчук, Фото Марії Гнашук

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