Рус

Став багатодітним дідусем: як виглядають онуки Кучми та що про них відомо

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1290
Онуки Леоніда Кучми
Онуки Леоніда Кучми. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

Політик періодично з'являвся на публіці зі своїм першим онуком

Другий президент України Леонід Кучма має єдину доньку Олену Пінчук. Вона вважається однією з найвпливовіших жінок в Україні. Олена народила трьох дітей: сина Романа, доньок Катерину та Вероніку. Так, політик став багатодітним дідусем.

Чим займаються онуки другого президента України, і який вигляд вони мають — знає "Телеграф".

Онуки Леоніда Кучми — що відомо

Леонід Кучма має троє онуків: Романа, Катерину та Вероніку. Зокрема, Роман є першим спадкоємцем політика. Він з'явився на світ у шлюбі Олени Пінчук з колишнім очільником "Чорноморнафтогаз" та екснардепа Ігоря Франчука у 1991 році. Однак згодом подружжя розлучилось.

Уперше Роман з'явився в кадрі під час новорічного звернення Кучми у 2003 році. Тоді політик записав ролик біля каміна, сидячи на дивані разом з онуком. Хлопець нічого не говорив, лише дивився у камеру. Таке звернення Кучми активно обговорювали українці, адже це було новинкою.

Романа ростили у достатку, однак один із охоронців ділився, що він не дуже добре ставився до персоналу. Водночас працівники виконували одразу кілька функцій у родині Кучми.

"На жаль, охорона виконує невластиві їй функції. Носять сумочки, портфелі, відчиняють двері і навіть прасують брюки. Тому охоронців називають друзями чи слугами, "денщиками". Коли онук Кучми був маленьким, він своїм охоронцям кидав палицю і казав: "Біжи, забери. Якщо не підеш, я скажу діду і тебе звільнять. Охоронець мовчки приносив", — розповів чоловік.

Сам політик також розповідав, що Роман міг витягти з його кишені кошти у підлітковому віці. Стаючи старшим, онук Кучми почав з'являтися на світських заходах. А у 18 років батьки Романа — Олена та Віктор Пінчуки — взяли сина з собою на Всесвітній економічний форум. Там він познайомився з політиками високого рангу, наприклад, з колишнім президентом США Біллом Клінтоном.

Фото: TabloID

Тоді хлопець розповідав, що він навчався у престижній школі Великої Британії Sevenoaks School. Також Роман зазначив, що планує здобувати освіту в США, але ще не визначився з навчальним закладом.

У 2012 році Роман перший раз вийшов у світ зі своєю обраницею Марією Гнашук. Сьогодні вона є дружиною спадкоємця Кучми. Тоді Роман разом з батьками і дідусем відвідали "ПінчукАртЦентр". Політик поцілував дівчину свого онука в щоку.

Фото: TabloID

Відомо, що Роман здобував освіту в США, а потім почав працювати у трубно-колісній компанії "Інтерпайп", власником якої є його вітчим, Віктор Пінчук. У цей час він займався відновленням житлових будинків у Техасі після урагану.

Фото: Forbes

Роман Пінчук є членом правління бізнес-групи EastOne, до якої належать медіахолдинг StarLightMedia, газова компанія Geo Alliance. Цей бізнес є власністю родини Пінчуків. Також він змінив прізвище на Франчук, яке належить його батьку.

На сторінці Гнашук у фейсбуці можна побачити романтичні світлини з Романом. У профілі вказано, що вона проживає у Каліфорнії. Однак, де живе її чоловік зараз, невідомо.

Фото Марії Гнашук
Фото Марії Гнашук
Фото Марії Гнашук
Фото Марії Гнашук
Фото Марії Гнашук

А от про Вероніку та Катерину Пінчук немає інформації в мережі. Ймовірно, родина тримає їх осторонь публіки.

Марія Гнашук, Роман Пінчук і ймовірно, Вероніка Пінчук, Фото Марії Гнашук

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має колишній зять Леоніда Кучми Ігор Франчук. Зібрали, що про нього відомо.

Теги:
#Онуки #Леонід Кучма