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Не десерт: покладіть хурму в салат — і ви будете вражені смаком

Автор
Марія Дума
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Автор
Дуже смачний салат з хурмою
Дуже смачний салат з хурмою. Фото glavred.info

Яскрава і апетитна закуска

Солодкі фрукти — складова не лише десертів. Ми розповідали, як приготувати банановий крем. Тепер розповімо, як ще один зимовий фрукт — хурма — допоможе вам розставити акценти під час приготування салату.

Закуска виходить яскрава і дуже апетитна. Хурма і зерна гранату надають страві не лише кольору, а й неповторної текстури. Рецептом у своєму телеграм-каналі поділився кухар і ресторатор Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 1-2 хурми
  • 2 філе курячих стегна
  • 100 г моцарели
  • ⅓ гранату
  • 70 г салатного міксу
  • 2 ст. л. олії
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. Два курячих стегна посоліть та поперчіть. Викладіть їх у застелену пергаментом форму для випікання.
  2. Запечіть м’ясо до готовності у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Коли стегенця будуть готові, залиште їх охолоджуватися.
  3. Почистіть ⅓ гранату та розберіть на зернята. Хурму помийте і обсушіть. Наріжте скибочками. Запечені філе стегенець наріжте соломкою, коли м’ясо охолоне.
  4. Починаємо збирати салат. На таріль викладіть салатний мікс (заздалегідь промитий і просушений), гранат, хурму та курку. Також викладіть моцарелу (якщо кульки великі — наріжте).
  5. Змішайте олію з лимонним соком. Посоліть та поперчіть до власного смаку, перемішайте.

Це не тільки красиво, а й надзвичайно смачно. Чудовий варіант перекусу, якщо вам набридли майонезні салати, такі як закуска з ананасом.

Теги:
#Рецепт #Салат #Хурма #Євген Клопотенко