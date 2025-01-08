Не десерт: покладіть хурму в салат — і ви будете вражені смаком

Яскрава і апетитна закуска

Солодкі фрукти — складова не лише десертів. Ми розповідали, як приготувати банановий крем. Тепер розповімо, як ще один зимовий фрукт — хурма — допоможе вам розставити акценти під час приготування салату.

Закуска виходить яскрава і дуже апетитна. Хурма і зерна гранату надають страві не лише кольору, а й неповторної текстури. Рецептом у своєму телеграм-каналі поділився кухар і ресторатор Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

1-2 хурми

2 філе курячих стегна

100 г моцарели

⅓ гранату

70 г салатного міксу

2 ст. л. олії

1 ч. л. лимонного соку

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

Два курячих стегна посоліть та поперчіть. Викладіть їх у застелену пергаментом форму для випікання. Запечіть м’ясо до готовності у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Коли стегенця будуть готові, залиште їх охолоджуватися. Почистіть ⅓ гранату та розберіть на зернята. Хурму помийте і обсушіть. Наріжте скибочками. Запечені філе стегенець наріжте соломкою, коли м’ясо охолоне. Починаємо збирати салат. На таріль викладіть салатний мікс (заздалегідь промитий і просушений), гранат, хурму та курку. Також викладіть моцарелу (якщо кульки великі — наріжте). Змішайте олію з лимонним соком. Посоліть та поперчіть до власного смаку, перемішайте.

Це не тільки красиво, а й надзвичайно смачно. Чудовий варіант перекусу, якщо вам набридли майонезні салати, такі як закуска з ананасом.