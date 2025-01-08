Не десерт: покладіть хурму в салат — і ви будете вражені смаком
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Яскрава і апетитна закуска
Солодкі фрукти — складова не лише десертів. Ми розповідали, як приготувати банановий крем. Тепер розповімо, як ще один зимовий фрукт — хурма — допоможе вам розставити акценти під час приготування салату.
Закуска виходить яскрава і дуже апетитна. Хурма і зерна гранату надають страві не лише кольору, а й неповторної текстури. Рецептом у своєму телеграм-каналі поділився кухар і ресторатор Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- 1-2 хурми
- 2 філе курячих стегна
- 100 г моцарели
- ⅓ гранату
- 70 г салатного міксу
- 2 ст. л. олії
- 1 ч. л. лимонного соку
- сіль та перець до смаку
Спосіб приготування:
- Два курячих стегна посоліть та поперчіть. Викладіть їх у застелену пергаментом форму для випікання.
- Запечіть м’ясо до готовності у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Коли стегенця будуть готові, залиште їх охолоджуватися.
- Почистіть ⅓ гранату та розберіть на зернята. Хурму помийте і обсушіть. Наріжте скибочками. Запечені філе стегенець наріжте соломкою, коли м’ясо охолоне.
- Починаємо збирати салат. На таріль викладіть салатний мікс (заздалегідь промитий і просушений), гранат, хурму та курку. Також викладіть моцарелу (якщо кульки великі — наріжте).
- Змішайте олію з лимонним соком. Посоліть та поперчіть до власного смаку, перемішайте.
Це не тільки красиво, а й надзвичайно смачно. Чудовий варіант перекусу, якщо вам набридли майонезні салати, такі як закуска з ананасом.