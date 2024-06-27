Носорогов в Африке облучат радиацией, чтобы спасти от браконьеров их драгоценное достоинство

Такой способ позволит обнаружить рога на границе при их незаконной перевозке

У той час як в Україні під час війни процвітає браконьєрство, у Південній Африці вирішили боротися з проблемою незвичайним способом. Південноафриканські вчені вводять радіоактивний матеріал у роги живих носорогів, щоб полегшити їхнє виявлення на прикордонних постах.

У Південній Африці найбільша популяція носорогів у світі. Їхні роги користуються великим попитом на чорному ринку та ціна порівнянна з цінами на золото та кокаїн, повідомляє Scienc alert.

За словами директора відділу радіаційної та медичної фізики Університету Вітватерсранда Джеймса Ларкіна, у ріг тварини вводиться "два крихітні радіоактивні чіпи". Радіоактивний матеріал зробить ріг марним, проте не завдасть тварині шкоди, а роги буде легше виявити при переході кордону.

У рамках пілотного проекту Rhizotope двадцяти носорогам буде запроваджено невелику дозу радіоактивної речовини, яка активує радіаційні детектори на міжнародних прикордонних станціях. Цієї дози буде достатньо на п’ять років і такий варіант боротьби з носорогами буде вигіднішим, ніж знерожування тварини кожні півтора роки.

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