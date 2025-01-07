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Африка може розколотися через розлом. Вчені б’ють на сполох

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Євген Устименко
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Розділ Африки
Розділ Африки. Фото Колаж "Телеграфу"

Процес розламу Африки на дві частини розпочався мільйони років тому.

Африка може розколотися на дві частини по тріщині завдовжки понад 3200 км. Східно-Африканський розлом розширюється швидше, ніж припускали вчені.

Про це повідомляє Bild. Геофізики зазначають, що процес, який розпочався мільйони років тому, набирає обертів через активність тектонічних плит. Рух тектонічних плит і земної кори пов’язані з потоками магми під нею.

Перші ознаки розлому з’явилися 2005 року в Ефіопії — тоді утворилася тріщина завдовжки понад 50 кілометрів. У 2018 році подібне сталося вже у Кенії.

Раніше вчені припускали, що для розлому Африки на дві частини потрібно від 5 до 10 млн. років. Однак, згідно з останніми даними, це може статися набагато раніше.

Якщо це станеться, то частина Східної Африки, зокрема Сомалі, Ефіопія, Танзанія і частина Кенії може утворити гігантський острів поблизу континенту.

За словами геофізика з Університету Тулейн Синтії Ебінгер, розлом збільшується на 0,8-2,5 см на рік, проте процес може прискоритися через землетруси.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у США сталися три потужні землетруси в одному зі штатів.

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#Африка #Вчені #Прогноз #Східна Африка #Розлом