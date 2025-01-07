Африка може розколотися через розлом. Вчені б’ють на сполох

Процес розламу Африки на дві частини розпочався мільйони років тому.

Африка може розколотися на дві частини по тріщині завдовжки понад 3200 км. Східно-Африканський розлом розширюється швидше, ніж припускали вчені.

Про це повідомляє Bild. Геофізики зазначають, що процес, який розпочався мільйони років тому, набирає обертів через активність тектонічних плит. Рух тектонічних плит і земної кори пов’язані з потоками магми під нею.

Перші ознаки розлому з’явилися 2005 року в Ефіопії — тоді утворилася тріщина завдовжки понад 50 кілометрів. У 2018 році подібне сталося вже у Кенії.

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Раніше вчені припускали, що для розлому Африки на дві частини потрібно від 5 до 10 млн. років. Однак, згідно з останніми даними, це може статися набагато раніше.

Якщо це станеться, то частина Східної Африки, зокрема Сомалі, Ефіопія, Танзанія і частина Кенії може утворити гігантський острів поблизу континенту.

За словами геофізика з Університету Тулейн Синтії Ебінгер, розлом збільшується на 0,8-2,5 см на рік, проте процес може прискоритися через землетруси.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у США сталися три потужні землетруси в одному зі штатів.