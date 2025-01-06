За ціною сотень дронів: у Сумах витратять космічні гроші на догляд за зеленими насадженнями

Замовником є Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

У Сумах вирішили витратити нечувані гроші на послуги з благоустрою населених пунктів. Йдеться про догляд за зеленими насадженнями та благоустрій озеленених територій Сумської міської територіальної громади.

Інформація про це з’явилася на сайті державних та комерційних тендерів "Zakupivli". Там зазначено, що дата розміщення на сайті – 3 січня.

Замовником є Департамент інфраструктури Сумської міської ради. А загальна вартість була вказана у розмірі 32 650 000 грн.

"Телеграф" вирішив підрахувати, скільки на цю суму можна було б купити дронів для українських військових. Наприклад, розрахунки робимо за ціною БПЛА DJI Mavic 3.

Одна одиниця такої техніки в середньому коштує 84 тисячі гривень. Таким чином виходить, що на суму понад 32 млн гривень можна було б придбати 388 дронів.

Дрон Mavic в Україні після певної модифікації перетворюється на камеру для професійних військових "фотографів". Завдяки творчому підходу інженерів звичайний дрон перетворюється на дрон для скидання "мінібомб".

Характеристики:

Вага порожнього: 895

Час польоту: 46 хв (без вітру).

Максимальний час зависання повітря: 40 хв (без вітру).

Максимальна висота: 6000 м.

Довжина: 380,1 мм.

Максимальна швидкість польоту (на рівні моря без вітру): 5 м/с (режим C); 15 м/с (режим N); 21 м/с (режим С).

Максимальна дальність польоту: 30 км.

Внутрішнє сховище: 8 ГБ.

Робоча температура: -10 ° — +40 °C.

Максимальна відстань для зображення: 15 км або 8 км з контролером CE.

Автономний час роботи: без заряджання мобільного пристрою 6 год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Київ планує закупити пасажирські самохідні трамвайні вагони довжиною понад 26 метрів.

Також у Кривому Розі цього року хочуть витратити 55 млн грн на освітлення міста. У договорі це зазначено як послуги ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та пов’язаного обладнання та супутні послуги.