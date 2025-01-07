Обміни полоненими почастішають? Що відомо про попередні домовленості із РФ

Є й ще одна домовленість щодо полонених

Україна досягла з Росією попередньої домовленості щодо обмінів полоненими у 2025 році. Вони мають стати систематичними.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у інтервʼю для телеканалу "Рада". Першими повертатимуть полонених з тяжкими пораненнями та хворобами.

"Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених. Також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ. Ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова", — сказав омбудсман.

Нагадаємо, попередній обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся напередодні Нового року. 30 грудня додому повернулось 189 полонених українців. Серед звільнених двоє цивільних та захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний та з інших напрямків фронту. Додому повернулись сержанти, офіцери та прості солдати.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Дмитра Лубінця, за перші 1000 днів війни проти Росії, станом на 21 листопада 2024 року додому з російського полону вдалося повернути 3767 українських громадян. У цю цифру входять як військові, так і 168 цивільних, яких російські окупанти захопили у заручники.