Висока зарплата та бронь не допоможуть. ТЦК дозволили мобілізувати співробітників критичних підприємств

ТЦК діє у межах чинного законодавства

Бронювання працівників критичних підприємств не захищає їх на 100% від мобілізації, адже тепер Територіальні центри комплектування (ТЦК) можуть призивати і їх.

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко. За його словами, він звернувся до Міноборони України задля пояснення випадку мобілізації заброньованого працівника критичного підприємства.

"Тобто тепер можна анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований. Ви можете поставити зарплату хоч сто тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Миколаївський обласний центр комплектування та соціальної підтримки, який мобілізував заброньованого працівника, діє в межах чинного законодавства.

"Посадовими особами, які здійснювали анулювання відстрочки від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, не було враховано факт бронювання вказаних працівників за підприємством, яке було визнано критично важливим, а не виконавцем мобілізаційного завдання", — йдеться у документні.

Тобто ТЦК може анулювати бронювання працівників будь-якого критичного підприємства, особливо, якщо воно не виконує мобілізаційне завдання. При цьому є можливість через суд оскаржити це рішення, але це займе певну кількість часу, за яку людина вже може бути на навчанні чи службі.

"Проблематика всієї цієї історії у тому, що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника. А вся система бронювання довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників", — додає нардеп.

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