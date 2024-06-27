Носорогов в Африке облучат радиацией, чтобы спасти от браконьеров их драгоценное достоинство

Такой способ позволит обнаружить рога на границе при их незаконной перевозке

В то время как в Украине во время войны процветает браконьерство, в Южной Африке решили бороться с проблемой необычным способом. Южноафриканские ученые вводят радиоактивный материал в рога живых носорогов, чтобы облегчить их обнаружение на пограничных постах.

В Южной Африке самая большая популяция носорогов в мире. Их рога пользуются большим спросом на черном рынке и цена сопоставима с ценами на золото и кокаин, сообщает Scienc alert.

По словам директора отдела радиационной и медицинской физики Университета Витватерсранда Джеймса Ларкина, в рог животного вводится "два крошечных радиоактивных чипа". Радиоактивный материал сделает рог бесполезным, однако не принесет животному вреда, а рога будет легче обнаружить при переходе границы.

В рамках пилотного проекта Rhizotope двадцати носорогам будет введена небольшая доза радиоактивного вещества, которое активирует радиационные детекторы на международных пограничных станциях. Этой дозы будет достаточно на пять лет и такой вариант борьбы с носорогами будет более выгодным, чем обезроживание животного каждые полтора года.

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