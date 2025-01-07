З Різдвом Христовим! Теплі побажання у прозі, віршах і картинках

Привітайте своїх близьких з радісним святом

Сьогодні, 7 січня, християни відзначають Різдво за старим стилем. Це велике релігійне свято, яке знаменує народження Ісуса Христа. Відповідно до новоюліанського календаря Різдво припадає на 25 грудня. Воно супроводжується певними заборонами.

Різдво — це зимове релігійне свято, яке з нетерпінням чекають віряни. У цей день заведено йти до храму та відзначати народження Ісуса Христа. Люди збираються у родинному колі та частуються різними стравами. А також християни колядують і ходять з вертепом — виставою, яка поширює радість появи Христа.

Принагідно до свята "Телеграф" зібрав теплі привітання з Різдвом Христовим у віршах, прозі та картинках.

Привітання з Різдвом Христовим 2025

Вітаємо вас з Різдвом! Хай цей особливий день наповнить ваше життя світлом надії та віри. Бажаємо, щоб у 2025 році ваші мрії збувалися, а кожен день дарував нові можливості для радості та розвитку. Нехай у вашому домі завжди лунає сміх і панує злагода.

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Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

У світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі й багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!

Зі святом Різдва Христового! Бажаємо, щоб кожна зірка на небі нагадувала вам про можливості, що відкриваються перед вами. Нехай цей рік принесе вам міцне здоров’я, успіхи у справах і гармонію в душі. Миру вам і вашим близьким!

***

Десь падає сніжок тихенько,

Плеяда зірочок засяяла маленьких,

В грубці потріскують полінця,

Ангелики враз стали на колінця,

Ісусика вони вітають,

І чемно рученьки складають!

І ми спішімо привітати,

І найцінніші дари дати,

І віру, і любов свої,

Даруємо Дитяточко тобі!

Христос Народився!

У цей чудовий день я хочу привітати тебе з Різдвом Христовим і побажати, щоб у твоєму житті завжди було місце диву і вірі в чудо. Нехай здійснюються навіть найсміливіші бажання, нехай удача супроводжує всі твої справи, і нехай твоя голова паморочиться лише від успіху!

***

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

У найсвітліше і найчарівніше свято хочу побажати благодаті і гармонії в родині. Нехай віра в диво і надія на краще завжди допомагають долати будь-які негаразди. Нехай хвороби, прикрощі та невдачі обходять твоїх рідних і близьких стороною. З Різдвом Христовим!

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Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

Сердечно вітаємо вас з Різдвом! Хай цей день принесе у ваші серця спокій і надію, а ваш дім наповниться світлом і радістю. Бажаємо, щоб у 2025 році ви знаходили щастя у простих речах і відчували Божу присутність у своєму житті.

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Вітаю вас із Різдвом Христовим! Хай у вашій домівці завжди панують мир, злагода та щастя. Нехай стіл буде щедрим, а серця – сповнені любові та вдячності. Бажаю, щоб ваш дім був місцем тепла, затишку і радості, де завжди збираються рідні й друзі. Зі святом!

Різдво іде чудове!

Різдво іде казкове!

Хай щастя в серці буде,

І буде успіх всюди.

Та з Божої подачі

Натхнення і удачі!

Різдвяне світле чудо

В житті хай завжди буде.

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Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Раніше "Телеграф" публікував найкращі різдвяні колядки для дорослих і дітей. Вони покращать настрій усім.