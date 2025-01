У США репер ледь не підстрелив себе пістолетом під час інтервʼю (курйозне відео)

Штани витримали постріл

Американський репер 2Low ледь не застрелився в прямому ефірі шоу One on One on One з ведучим Mike D. Виявилося, що виконавець носить зброю просто в кишені джинсів.

Інтерв'ю почалося з обговорення ранньої кар'єри 2 Low і його планів на майбутнє. Пізніше ведучий перейшов до теми тюремного ув'язнення репера. Саме в цей момент стався несподіваний постріл.

Ефір подкасту призупинили, щоб з'ясувати, чи всі залишилися живі. Пізніше знімальна група за кадрами побачила, що постріл було здійснено з джинсів репера. Виявилося, він зберігає зброю просто в штанях.

