З днем народження, ріднесенька: привітання з днем народження дочці від мами й тата
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Побажання та листівки з днем народження для улюбленої донькі
День народження донечки – це найголовніше свято для батьків. У цей день вони згадують ту мить, коли вона з’явилася у їхньому житті, наповнивши його сенсом, радістю і світлом. Тому мама й тато зазвичай намагаються підготувати особливі привітання для донечки з днем народження.
"Телеграф" підготував для вас зворушливі привітання з днем народження донечки, які збережуться у серці іменинниці на багато років.
Привітання для донечки з днем народження своїми словами
Наша люба доню! 🎂 Бажаємо тобі здоров'я, щастя, успіху в усьому, що ти робиш, і нехай твоє життя буде наповнене радістю, як світлий весняний ранок. 🌸
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Дорога наша зірочко! 🌟 Нехай твоє серце завжди буде сповнене любов’ю, душа — теплом, а навколо завжди будуть щирі люди.
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Рідна наша донечко! 💕 Ти для нас найцінніший скарб. Бажаємо, щоб твої мрії здійснювалися, а всі негаразди обходили тебе стороною.
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Наша ніжна квіточко! 🌺 Нехай у твоєму житті буде безліч приводів для радості, а ми завжди будемо поруч, щоб підтримати тебе.
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Мила доню! 🎈 Ти робиш наш світ кращим. Бажаємо тобі безмежного щастя, натхнення і тільки позитивних моментів у житті.
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Сонечко наше! ☀️ Ми любимо тебе до місяця і назад. Нехай у тебе все буде добре, а доля дарує тобі лише найкраще.
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Рідна донечко! 🦋 Нехай у твоєму житті завжди буде місце для мрій, які неодмінно стануть реальністю.
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Наша маленька принцеса! 👑 Пам'ятай, що ти найкраща, і ми пишаємося тобою щодня.
З днем народження донечки у віршах
Доню рідна, наша мила, 🌸
Будь щасливою завжди.
Хай здоров’я, радість, сила
Будуть поруч назавжди.
***
Сонце ясне, наша зірка, ☀️
Ти – для нас усе життя.
Мрії хай твої збуває
Кожна мить і кожен день.
***
Донечко, кохана, люба,
Ти для нас – найбільший скарб.
Хай життя тобі дарує
Радість, щастя і азарт. 🎈
***
З днем народження вітаєм! 🎉
Будь здорова, хай щастить!
Нехай доля обіймає,
А любов в серці горить.
***
Доню наша, будь красива,
Ніжна, щедра і щаслива.
Хай життя, мов чиста ріка,
Тече спокійно і м’яко. 🌊
***
Кожен день хай стане дивом,
Кожна мить – любов’ю й миром.
Щоб удача і доброта
Йшли з тобою все життя. 🌷
***
Хай здійсняться всі бажання,
Мрії зірочкою сяють.
Ми з тобою, наша мила,
Ти у нас така єдина. 💖
***
Доню, будь завжди весела,
Хай співа душа твоя.
Ти для нас – найкраща в світі,
Ми кохаємо тебе. 🌹