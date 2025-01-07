З днем народження, ріднесенька: привітання з днем народження дочці від мами й тата

Побажання та листівки з днем народження для улюбленої донькі

День народження донечки – це найголовніше свято для батьків. У цей день вони згадують ту мить, коли вона з’явилася у їхньому житті, наповнивши його сенсом, радістю і світлом. Тому мама й тато зазвичай намагаються підготувати особливі привітання для донечки з днем народження.

"Телеграф" підготував для вас зворушливі привітання з днем народження донечки, які збережуться у серці іменинниці на багато років.

Привітання для донечки з днем народження своїми словами

Наша люба доню! 🎂 Бажаємо тобі здоров'я, щастя, успіху в усьому, що ти робиш, і нехай твоє життя буде наповнене радістю, як світлий весняний ранок. 🌸

***

Дорога наша зірочко! 🌟 Нехай твоє серце завжди буде сповнене любов’ю, душа — теплом, а навколо завжди будуть щирі люди.

***

Рідна наша донечко! 💕 Ти для нас найцінніший скарб. Бажаємо, щоб твої мрії здійснювалися, а всі негаразди обходили тебе стороною.

***

Наша ніжна квіточко! 🌺 Нехай у твоєму житті буде безліч приводів для радості, а ми завжди будемо поруч, щоб підтримати тебе.

***

Мила доню! 🎈 Ти робиш наш світ кращим. Бажаємо тобі безмежного щастя, натхнення і тільки позитивних моментів у житті.

***

Сонечко наше! ☀️ Ми любимо тебе до місяця і назад. Нехай у тебе все буде добре, а доля дарує тобі лише найкраще.

***

Рідна донечко! 🦋 Нехай у твоєму житті завжди буде місце для мрій, які неодмінно стануть реальністю.

***

Наша маленька принцеса! 👑 Пам'ятай, що ти найкраща, і ми пишаємося тобою щодня.

З днем народження донечки у віршах

Доню рідна, наша мила, 🌸

Будь щасливою завжди.

Хай здоров’я, радість, сила

Будуть поруч назавжди.

***

Сонце ясне, наша зірка, ☀️

Ти – для нас усе життя.

Мрії хай твої збуває

Кожна мить і кожен день.

***

Донечко, кохана, люба,

Ти для нас – найбільший скарб.

Хай життя тобі дарує

Радість, щастя і азарт. 🎈

***

З днем народження вітаєм! 🎉

Будь здорова, хай щастить!

Нехай доля обіймає,

А любов в серці горить.

***

Доню наша, будь красива,

Ніжна, щедра і щаслива.

Хай життя, мов чиста ріка,

Тече спокійно і м’яко. 🌊

***

Кожен день хай стане дивом,

Кожна мить – любов’ю й миром.

Щоб удача і доброта

Йшли з тобою все життя. 🌷

***

Хай здійсняться всі бажання,

Мрії зірочкою сяють.

Ми з тобою, наша мила,

Ти у нас така єдина. 💖

***

Доню, будь завжди весела,

Хай співа душа твоя.

Ти для нас – найкраща в світі,

Ми кохаємо тебе. 🌹

Листівки для донечки з днем народження