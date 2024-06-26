"Точка перелому": виявлено незвичайну причину танення льодовиків Антарктиди

На танення льодовиків може впливати морська вода.

В Антарктиді вчені виявили проблему, яка здатна призвести до глобальних змін клімату на всій планеті через танення льодовиків. До речі, нещодавно на материку також було знайдено високопатогенну форму пташиного грипу H5N1, внаслідок якої під загрозою зникнення пінгвіни, баклани та інші мешканці континенту. Зараз на материку є ще одна проблема, яка приведе до глобальних змін клімату на всій планеті.

Відповідно до нового дослідження, морська вода може проникати в простір між сушею і льодовиком, що лежить на ній. Вона змащує крижаний шар та впливає на швидкість, з якою лід може сповзти до моря. Це призведе до подальших проблем, зазначає Iflscience

"Крижані щити дуже чутливі до танення в їх приземлених зонах. Ми виявили, що танення зони залягання демонструє поведінку, подібну до точки перелому, коли дуже невелика зміна температури океану може спричинити значне збільшення танення зони залягання і може призвести до дуже великої зміни потоку льоду. над нею.", — коментує Алекс Бредлі, провідний автор дослідження та дослідник динаміки льоду Британської антарктичної служби.

Зазначається, що останніми роками площа льоду Антарктиди помітно скоротилася. Зокрема, у 2017 році площа морського льоду впала до рекордного рівня, а у 2022-2023 роках його поменшало. Останнє відкрите може запропонувати більш точну картину, як зміниться надалі Антарктида та Гренландія.

"Ми виявили ймовірність нової переломної точки у таненні антарктичного крижаного покриву. Це означає, що наші прогнози підвищення рівня моря можуть бути значно занижені", – додав учений.

Раніше ми розповідали, що через потепління Україна може втратити територію. Вся справа також у таненні морського льоду на льодовиках.