Збереглися органи, зуби і навіть віруси: у вічній мерзлоті Сибіру знайдено вовка у віці 44 тис. років (фото)

Вчені змогли дізнатися, як хижак жив та харчувався

Поки одні вчені займалися дослідженням унікальних людських мізків, у Якутську завершили розтин знайденого у 2021 році вовка. Давньому хижакові вже близько 44 тис. років, однак у нього чудово збереглися внутрішні органи, хутро, зуби й навіть давні бактерії та віруси.

Це єдиний колись знайдений дорослий вовк плейстоцену (четвертого льодовикового періоду, — Ред), пише Live Science. Ця знахідка допоможе зрозуміти життя у регіоні.

Аналізи показали, що вовк був "активним та великим хижаком". Дослідники також взяли зразки внутрішніх органів та шлунково-кишкового тракту вовка. Таким чином, вчені зможуть з’ясувати, як хижак жив, чим харчувався і навіть зможуть визначити раціон його жертв.

Іншим ключовим аспектом розтину є вивчення древніх вірусів, які міг переносити вовк. Передбачається, що в результаті дослідження можуть бути виявлені мікроорганізми, "які можна буде використовувати в медицині та біотехнології як перспективні виробники біологічно активних речовин".

"Ми бачимо, що у знахідках копалин тварин живі бактерії можуть виживати протягом тисяч років, що є свого роду свідками тих давніх часів", — прокоментував знахідку співробітник Північно-Західного державного медичного університету Артемій Гончаров.

Під час розтину дослідники вивчили органи вовка, що збереглися.

Вчені вивчать взяті зразки на наявність вірусів

Вивчення останків вовка — це частина поточного проекту з вивчення дикої природи, що мешкала в цьому регіоні під час плейстоцену. Команда планує вивчити геном вовка, щоб зрозуміти, як він пов’язаний з іншими стародавніми вовками регіону і "родичами, що нині живуть". Команда планує розпочати вивчення ще одного стародавнього вовка, виявленого у Нижньоколимському районі на північному сході Сибіру у 2023 році.

Тим часом на Волині під час розслідування кримінального провадження знайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі. А в Туреччині дослідники виявили найстаріші прикраси для пірсингу.