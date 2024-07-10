Ученые нашли планету, которая потенциально пригодна для жизни: как далеко она от Земли (видео)

Созвездие, где нашли планету, расположено в Южном полушарии неба

Международная группа астрономов под руководством Университета Монреаля исследовала экзопланету умеренного климата LHS 1140b. Она может иметь атмосферу и океан жидкой воды. Такой вывод ученых натолкнул анализ данных космического телескопа Джеймса Вебба (JWST).

Об этом пишет Science Daily. Эта планета расположена примерно в 48 световых годах от Земли в созвездии Кита. Планета имеет размер в 1,7 раза больше Земли и в 5,6 раза превышает ее массу. От 10 до 20 процентов ее массы может состоять из воды.

Новые данные из Вебба показали, что экзопланета (планета, не являющаяся частью Солнечной системы) может иметь атмосферу, богатую азотом. Если этот результат подтвердится дальнейшими исследованиями, LHS 1140 b станет первой планетой умеренного климата, продемонстрирующей наличие вторичной атмосферы, образовавшейся после начального формирования планеты.

Хотя это еще предыдущий результат, наличие богатой азотом атмосферы на LHS 1140 b свидетельствует о том, что планета сохранила значительное количество атмосферы, что создает условия для поддержания жидкой воды. Современные модели указывают на то, что если LHS 1140 b будет иметь атмосферу, похожую на Землю, это будет планета-снежок с огромным океаном. Температура на поверхности в центре этого инопланетного океана может даже составлять комфортные 20 градусов Цельсия.

Однако ученых ждут дальнейшие исследования. Исследовательская группа подчеркнула необходимость дополнительных измерений транзита и затемнений с помощью телескопа Вебба, сосредоточившись на конкретном сигнале, который мог бы выявить наличие углекислого газа. Эта функция имеет решающее значение для понимания состава атмосферы и для выявления потенциальных парниковых газов, которые могут указывать на подходящие для жизни условия на экзопланете. Учитывая ограниченную видимость LHS 1140 b в телескопе Вебба — максимум восемь посещений в год — астрономам понадобится несколько лет наблюдений, чтобы обнаружить углекислый газ и подтвердить наличие жидкой воды на поверхности планеты.

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