На Сонці нова пляма: чи стане вона причиною магнітних бур на Землі

На світилі продовжується "дискотека"

Вчені спостерігають за новою сонячною плямою AR3738, яка скоро може вибухнути й спрямувати на Землю серію енергійних протонів. Однак інші астросиноптики кажуть, що на нашій планеті вирує 6-бальна магнітна буря.

Велика активна сонячна пляма AR3738 наближається до "небезпечної зони" — області Сонця, магнітно-з’єднаної із Землею через спіраль Паркера, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather. Якщо пляма спровокує вибух сьогодні чи завтра, то, як наслідок, на нашу планету вилетить серія енергетичних протонів.

За словами вчених, максимум, до чого вони призведуть, це запотівання камер на супутниках, що обертаються навколо Землі й перезавантажування їх комп'ютерів. Тому будь-яких магнітних бур найближчими днями вони не прогнозують.

Магнітні бурі на Землі протягом 16-21 липня

Однак з цим прогнозом не згодні в ресурсі Meteoagent.

Наразі, 16 липня, вирує 6-бальна магнітна буря, яка протримається всього один день. Потім, 17 липня, очікується мінімальна сонячна активність, хоча 18 липня передбачається 4-бальний шторм.

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