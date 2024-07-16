На Солнце новое пятно: станет ли оно причиной магнитных бурь на Земле

На светиле продолжается "дискотека"

Ученые наблюдают за новым солнечным пятном AR3738, которое скоро может взорваться и направить на Землю серию энергичных протонов. Однако другие астросиноптики говорят, что на нашей планете бушует 6-балльная магнитная буря.

Большое активное солнечное пятно AR3738 приближается к "опасной зоне" — области Солнца, магнитно-соединенной с Землей через спираль Паркера, сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather. Если пятно спровоцирует взрыв сегодня или завтра, то как следствие на нашу планету вылетит серия энергетических протонов.

По словам ученых, максимум, к чему они приведут, это запотевание камер на вращающихся вокруг Земли спутниках и перезагрузка их компьютеров. Поэтому каких-либо магнитных бурь в ближайшие дни они не прогнозируют.

Магнитные бури на Земле в течение 16-21 июля

Однако с этим прогнозом не согласны в ресурсе Meteoagent.

Сейчас, 16 июля, бушует 6-балльная магнитная буря, которая продержится всего один день. Затем, 17 июля, ожидается минимальная солнечная активность, хотя 18 июля предполагается 4-балльный шторм.

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