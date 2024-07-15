На Сонці відбувся потужний спалах: чи очікувати землянам на магнітні бурі

З'явився графік збурень на тиждень

Сонце, яке спровокувало магнітні бурі минулого тижня, не заспокоїлось. Астросиноптики зафіксували спалах від плями, який спричинив затемнення, але чи стане він причиною геомагнітних штормів цими днями?

За даними Обсерваторії сонячної динаміки NASA, як передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, 14 липня вибухнула сонячна пляма AR3738, спричинивши сонячний спалах класу X1.2, тобто екстремальний. Ця пляма має магнітне поле "бета-гамма-дельта", яке містить енергію для нових спалахів класу Х.

"Радіація від спалаху іонізувала верхні шари атмосфери Землі, спричинивши короткохвильове радіозатемнення над Австралією, Південно-Східною Азією та Японією. Моряки та радіоаматори в цьому районі, можливо, помітили 30-хвилинну втрату сигналу на всіх частотах нижче 25 МГц", — кажуть вчені.

Цей спалах не спричинив полярне сяйво, адже він тривав недовго, аби викид корональної маси (СМЕ) міг вилетіти з атмосфери Сонця. Тому поки магнітних бур не прогнозується.

Магнітні бурі на Землі 15-21 липня

Протягом цих днів очікується лише одноденний магнітний шторм 4 балів потужності, який має відбутись в середині тижня, а саме 18 липня.

До цієї дати та після неї не варто очікувати на будь-які коливання вище 4 балів, згідно з даними Meteoagent.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні триває пік африканської спеки. Синоптик Наталія Діденко дала прогноз, в яких областях вона затримається, а які найближчими днями зможуть відпочити від неї.