Україну накрив пік спеки: в яких областях вона скоро піде на спад, а де втримається найдовше

Липень продовжує "смажити" Україну

В Україні продовжує стояти пекуча спека. У понеділок, 15 липня, очікується її пік, надалі подекуди вона піде на спад, але в більшості регіонів триватиме ще довго.

Про погоду найближчими днями розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона попередила, що 15 липня пікові значення температури повітря досягатимуть і перевищуватимуть +40 градусів. У західній частині України температура повітря буде трохи нижчою — +28 +43 градуси.

У наступні дні спека утримається на півдні, сході та в центральних областях (крім Вінницької). Зниження температур у цих регіонах очікується лише з 26 липня.

Щодо Києва, то найближчі дні там будуть рекордно спекотними. При цьому саме 15 липня у столиці очікується пік спеки. У понеділок стовпчики термометрів у столиці підійматимуться до +36 +39, місцями до +40. Буде сухо, продовжить світити пекуче сонце.

Діденко додала, що увечері 15 липня у Києві може короткочасно посилиться вітер. Спека відчутно знизиться у столиці вже 18 липня.

Як розповідав "Телеграф", у Черкасах через спеку вибухнув автомобіль. Очевидці стверджують, що в салоні був кисневий балон, який через спеку не витримав внутрішнього тиску.