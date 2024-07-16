До надзвичайної спеки додадуться зливи: де вони пройдуть і чи принесуть прохолоду

Трохи легше буде на заході з 18 липня

В Україні продовжує стояти сильна спека. У вівторок у багатьох областях до неї додадуться дощі з грозами, проте бажаної прохолоди вони не принесуть.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 16 липня дощі з грозами пройдуть на заході, у центрі та на півночі України. Проте температура повітря прогнозується на рівні 30-39 градусів вище за нуль. Найспекотнішим буде південь.

У середу, 17 липня, дощі прогнозуються у західних, північних, Житомирській та Київській області, їх супроводжуватимуть грози. На решті території країни без опадів. Вночі очікується +20 +24 градуси, вдень повітря розжариться від +31 до +38 градусів.

У четвер, 18 липня, грозові дощі також охоплять значну частину країни. Без опадів буде лише на півдні, сході та у південно-східних областях. Вночі стовпчики термометрів покажуть 20-27 градусів вище за нуль, вдень спека сягатиме 38 градусів з позначкою "плюс". При цьому на заході буде легше, спека трохи впаде, там буде 26-31 градус.

У п’ятницю, 19 липня, дощі пройдуть на сході, у Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та в Криму, на решті країни без опадів. Вночі очікується 18-26 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від 29 до 36 градусів із позначкою "плюс".

Раніше "Телеграф" розповідав про погоду у Києві на найближчі дні. У столиці пройдуть дощі.