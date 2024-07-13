Коли закінчиться пекуча спека і яким областям пощастить із дощем: прогноз погоди на найближчі дні

Високі температури утримаються у найближчій перспективі

В Україні продовжує стояти сильна спека, у суботу стовпчики термометрів місцями піднімуться до +42 градусів. Найближчим часом така синоптична ситуація продовжиться, на послаблення спеки можна сподіватися з 19-20 липня і лише в кількох областях.

"13 липня на Сумщині, Харківщині, на крайньому заході України, а також у Криму очікується +30 +34 градуси. На решті території України – сильна спека, протягом дня +35 +40 градусів, у південній частині +38 +42 градуси … У Києві 13-го липня очікується сильна спека з температурою повітря до +37 градусів! Надалі сильна та надзвичайна спека втримається в Україні. 19-20 липня ймовірне послаблення у західних, північних областях та на Вінниччині. Температура повітря знизиться в цих областях до +25 +30 градусів", — прогнозує синоптик Наталія Діденко.

У суботу, 13 липня, за прогнозом Українського гідрометцентру, по всій Україні без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29 +39 градусів.

У неділю, 14 липня, на Волині, Рівненщині та Львівщині пройдуть дощі з грозами. Вночі температура повітря по всій країні складе від 17 до 24 градусів з позначкою "плюс", вдень повітря розжариться до +32 +40 градусів.

У понеділок, 15 липня, дощі з грозами пройдуть у західних та Житомирській областях, на решті території країни без опадів. Вночі прогнозується 19-24 градуси тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть +31 +40 градусів.

У вівторок, 16 липня, дощі охоплять більшу частину України, можливі грози. Проте прохолоди вони не принесуть — уночі синоптики прогнозують 19-26 градусів із позначкою "плюс", удень буде +28 +39 градусів.

Як розповідав "Телеграф", синоптик Ігор Кібальчич пояснив, чому коли синоптики прогнозують +40 градусів, насправді температура набагато вища.