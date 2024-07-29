Землі загрожує сильна магнітна буря: коли вона прогнозується і якої сили

Скоро прогнозується "червоний" день

На Сонці панують 3 плями, які постійно тріщать спалахами, які створили серію викидів корональної маси (СМЕ). Вони об'єднались і скоро можуть спричинити сильні геомагнітні бурі класу G3.

Комплекс сонячних плям AR3765-67 постійно викликають спалахи, і вони стають сильнішими. Один з таких, а саме імпульсний спалах Х1,5 сьогодні вранці спричинив глибоке короткохвильове радіозатемнення над Японією, Південно-Східною Азією та Австралією, як кажуть вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Незабаром очікуються нові Х-спалахи, оскільки комплекс сонячних плям повертається прямо до Землі пізніше сьогодні", — наголошують в ресурсі.

Крім того, астросиноптики попереджають про Канібальський СМЕ, який складається зі двох викидів корональної маси, що, своєю чергою, були створені протягом вихідних. Тому сильні геомагнітні бурі класу G3 можливі, коли він досягне Землі 30 липня.

"Ці CME летять у порожнечу, створену попереднім Cannibal CME. Маючи невелику кількість міжпланетного матеріалу для їх уповільнення, грозові хмари повинні досягти Землі не пізніше 31 липня, потенційно посилюючи будь-яку геомагнітну бурю, яка вже йде. Якщо прогноз G3 правильний, полярні сяйва можна буде побачити в середніх широтах Європи та США 30-31 липня", — резюмували вони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Наталія Діденко дала прогноз, де найближчими днями в Україні буде спадати спека.