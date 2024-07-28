Повернеться спека чи ще похолодає? Чого чекати українцям від погоди до кінця місяця

У Києві в понеділок очікується сильний північно-західний вітер

Зниження температури повітря, яке фіксується останнім часом, продовжується. Вже на початку робочого тижня українцям варто готуватися до дощів та штормового вітру.

Про це свідчать прогнози синоптиків. Так, на думку Наталії Діденко, 29 липня у більшості областей України внаслідок проходження атмосферного фронту передбачається сильний північно-західний вітер. Його пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

"Атмосферний фронт — холодний, тому в його тилу пошириться прохолодніше повітря", — зазначає вона у своєму прогнозі на понеділок.

Конкретніше про температурні показники

Завтра, за прогнозом Діденко, у багатьох областях України спека впаде, у західних областях очікується +20+25 градусів, на півночі, у центральних областях та Харківщині +24+29 градусів.

У південній частині та на південному сході ще побуде сильна спека до +30+35 градусів (крім Одещини, там +28+30 градусів), проте у вівторок навіть у цих регіонах температура повітря може знизитися до +27+29 градусів.

У Києві в понеділок очікується сильний північно-західний вітер, із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Варто зазначити, що про зниження температури повітря на початку тижня повідомляє і "Укргідрометцентр". Проте прогноз цих синоптиків трохи стриманіший.

На їхню думку, 29 липня температура у західних регіонах впаде до +27+28 градусів тепла. В Одесі очікується +30, на сході України температура спаде до +30+32, а в столиці похолодає до +28 градусів.

У вівторок та середу значних температурних змін не передбачається.

Вівторок

Середа

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