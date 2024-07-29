В повітрі вже відчувається осінь: синоптик розповів, якою буде погода наприкінці липня

Такої температури не було давно

Другий місяць літа добігає кінця. В повітрі вже відчувається наближення осені, адже за останні декілька тижнів аномальна спека почала йти на спад, а ночі стають прохолоднішими.

"Телеграф", посилаючись на прогноз Ігоря Кібальчича розповість, якою буде погода в Україні наприкінці липня.

У понеділок, 29 липня, вночі у північних та місцями центральних областях, вдень на південному сході України пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. У решті областей без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7 — 12 м/с, у північно-західній частині країни вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря у північних та західних областях вночі +12…+17, вдень +22…+27, у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23, вдень +28…+33, на південному сході до +35, градусів тепла.

У вівторок, 30 липня, у північних, вдень місцями також у західних та східних областях пройдуть дощі, можливі грози. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +14…+19, вдень +21…+26, на південному сході та у Криму місцями до +29 градусів тепла.

У середу, 31 липня, в Україні переважно без опадів, лише вдень у північних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с; на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +24…+29 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві у ботанічному саду імені Фоміна розпочався сезон цвітіння гортензії. Саме тут зібрана одна з найбільших колекцій цих дивовижно прекрасних кущів.