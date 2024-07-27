Деякі області поллють дощі, інші розжаряться до +35 градусів: прогноз на найближчі дні

До осені залишилось 35 днів

Липневу спеку в Україні змінила більш комфортна температура, але вихідні у більшості регіонів будуть спекотними. Крім того, частину країни поллють дощі.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у суботу, 27 липня, дощі пройдуть у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території країни без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +26 +33 градуси.

У неділю, 28 липня, дощі з грозами пройдуть на заході України, окрім Закарпаття, Івано-Франківщини та Чернівецької області. У решті регіонів опадів не прогнозується. Вночі синоптики обіцяють від +14 до +20, вдень повітря прогріється до +29 до +35 градусів.

У понеділок, 29 липня, дощитиме у Сумській, Харківській, східних, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. На решті території країни без опадів. У нічний час прогнозується 13-23 градуси з позначкою "плюс", вдень градусники покажуть 23-35 градусів вище за нуль.

Раніше "Телеграф" публікував детальний прогноз погоди у Києві на найближчі дні. Температура повітря у столиці зростатиме.