Влітку найважче: кліматолог пояснила, чому прогнози погоди в Україні не справджуються

Похибка прогнозів влітку більша

Україну вже потроху відпускає аномальна спека, проте більшість й досі цікавить питання, чому ж іноді прогнози синоптиків бувають неточними. Тобто на сайті погоду на завтра показує одну, до прикладу, дощ, а по факту і не капнуло.

Відповідь на це "Телеграфу" дала кліматолог Світлана Бойченко у матеріалі: "Зараз в Україні рекордна спека, а чого чекати взимку? — пояснення кліматолога".

"Річ у тім, що атмосферні опади, особливо влітку, формуються в досить специфічних умовах. Здебільшого це конвективна хмарність, а також і циклонічні, і фронтальні опади. Вони мають складну плямовидну структуру, тому точно спрогнозувати, де саме випаде дощ, складно", — каже Бойченко.

Аби пояснити більш зрозуміло, вона навела наступний приклад: днями в Печерському районі, де я живу, дощу не було, а в сусідньому Голосіївському — випав, хоча за прогнозом його не передбачалося. Тобто синоптикам складно сказати, як розвиватиметься хмара і де вона "вирішить" пролитися дощем, особливо коли йдеться не про потужні синоптичні утворення.

"Тому існує певна похибка, особливо в літній період. Проте на три доби вперед синоптики зазвичай дають досить точну інформацію. Влітку ви часто можете бачити в прогнозі "можливість дощу" — це саме з цим і пов'язано", — додає Бойченко.

Нагадаємо, нещодавно у Києві було встановлено температурний рекорд. Стовпчики термометрів, за даними синоптиків, піднялися до 35,6 градусів тепла. Водночас у парку на Володимирівській гірці лава нагрілася до +65°C, а бруківка на Хрещатику розжарилася до +57°C.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в День Іллі, 20 липня, та де чекатимуть грози.