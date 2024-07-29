Земле грозит сильная магнитная буря: когда она прогнозируется и какой силы

Скоро прогнозируется "красный" день

На Солнце царят 3 пятна, которые постоянно трещат вспышками, создавшими серию выбросов корональной массы (СМЕ). Они объединились и скоро могут вызвать сильные геомагнитные бури класса G3.

Комплекс солнечных пятен AR3765-67 постоянно вызывает вспышки, и они становятся сильнее. Одна из таких, а именно импульсная вспышка Х1,5 сегодня утром повлекла за собой глубокое коротковолновое радиопотемление над Японией, Юго-Восточной Азией и Австралией, как говорят ученые по сайту исследования космической погоды Spaceweather.

"Вскоре ожидаются новые Х-вспышки, поскольку комплекс солнечных пятен возвращается прямо к Земле позже сегодня", — отмечают в ресурсе.

Кроме того, астросиноптики предупреждают о Каннибальском СМЕ, состоящем из двух выбросов корональной массы, которые, в свою очередь, были созданы в течение выходных. Поэтому сильные геомагнитные бури класса G3 возможны, когда он достигнет Земли 30 июля.

"Эти CME летят в пустоту, созданную предыдущим Cannibal CME. Имея небольшое количество межпланетного материала для их замедления, грозовые облака должны достичь Земли не позднее 31 июля, потенциально усиливая любую идущую геомагнитную бурю. Если прогноз G3 правильный, полярные сияния можно будет увидеть в средних широтах Европы и США 30-31 июля", — резюмировали они.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптик Наталья Диденко дала прогноз, где в ближайшие дни в Украине будет спадать жара.