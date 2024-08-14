Сонце не перестає робити подарунки: коли сила магнітної бурі зменшиться

З'явився оновлений графік коливань

На Землі тримається сильна магнітна буря. Водночас астросиноптики кажуть, що на Сонці продовжують створюватись плями, кількість яких може сягнути 20-річного максимуму.

Наразі на світилі є дві групи сонячних плям, які розташовані на зворотньому боці зірки. Вони настільки великі, що можуть впливати на те, як вібрує Сонце, як кажуть вчені з сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Згідно зі даними геліосейсмічних карт, одна з плям повернеться до Землі вже цими вихідними.

Крім того, якщо з'явиться ще одна група великих сонячних плям, то їх кількість може перевищити 20-річний рекорд.

Магнітні бурі на Землі 14-18 серпня

До кінця тижня, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, прогнозується лише одноденний магнітний шторм 6 балів.

Наразі, 14 серпня, на Землі тримається високий шторм 6 балів. Наступного дня, 15 серпня, очікується мінімальна сонячна активність, яка не перевищить 2 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у більшості регіонів Україні до кінця поточного тижня очікується спека, але місцями пройдуть дощі.