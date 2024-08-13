Ще трохи поштормить: Землю накрила сильна магнітна буря, коли її сила падатиме

У понеділок, 12 серпня, Землю накрила сильна магнітна буря. Астросиноптики кажуть, що її сила трохи знизилась, але інші впевнені, — сильний геомагнітний шторм 8 балів все ще тримається.

Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вважають, передає сайт Spaceweather, що сильна магнітна буря класу G4, яка почалась 12 серпня, знизиться до помірних G2 вже у вівторок, 13 серпня. Це станеться тоді, коли Земля вийде з комбінованого сліду викиду корональної маси (СМЕ), який і став причиною такого сильного шторму.

Магнітні бурі на Землі протягом 13-18 серпня

Згідно з графіком, який було оприлюднено вченими на сайті Meteoagent, до кінця поточного тижня землянам варто готуватись до сильної магнітної бурі 8 балів та середньої 4 балів.

Наразі, 13 серпня, на Землі панує сильний геомагнітний шторм 8 балів, який протримається всього один день. Уже у середу, тобто 14 серпня, він знизить свою силу до середніх 4 балів.

Потім, з 15 по 18 серпня, не очікується будь-яких коливань вище 3 балів.

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