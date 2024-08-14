Солнце не перестает делать подарки: когда сила магнитной бури уменьшится

Появился обновленный график колебаний

На Земле держится сильная магнитная буря. В то же время, астросиноптики говорят, что на Солнце продолжают создаваться пятна, количество которых может превысить 20-летнего максимума.

В настоящее время на светиле есть две группы солнечных пятен, которые расположены на обратной стороне звезды. Они настолько велики, что могут влиять на то, как вибрирует Солнце, как говорят учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Согласно данным гелиосейсмических карт, одно из пятен повернется к Земле уже в эти выходные.

Кроме того, если появится еще одна группа больших солнечных пятен, то их количество может превысить 20-летний рекорд.

Магнитные бури на Земле 14-18 августа

До конца недели, согласно графику, обнародовавшему ресурс Meteoagent, прогнозируется лишь однодневный магнитный шторм 6 баллов.

Сейчас, 14 августа, на Земле держится высокий шторм в 6 баллов. На следующий день,15 августа ожидается минимальная солнечная активность, которая не превысит 2 балла.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в большинстве регионов Украины до конца текущей недели ожидается жара, но местами пройдут дожди.