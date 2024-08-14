В Україну повертається спека, але один регіон поливатимуть дощі: прогноз до кінця тижня

До осені залишилось 17 днів

В Україні встановилася переважно суха та тепла погода, але деякі області відвідають дощі. Другу половину тижня буде відзначено поверненням спеки.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у середу, 14 серпня, опадів не очікується. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23 +31 градуса, найтерліше буде на Закарпатті.

У четвер, 15 серпня, дощі з грозами можливі у Закарпатській області, на решті території України без опадів. Вночі температура повітря становитиме 12-20 градусів з позначкою "плюс", удень градусники покажуть +24 +32 градуси.

У п’ятницю, 16 серпня, дощі знову пройдуть лише на Закарпатті. Вночі буде +11 +20 градусів. Вдень прогнозується +25 +32 градуси, з цього дня в Україну почне повертатися спека.

У суботу, 17 серпня, опади, окрім Закарпаття, поширяться на Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. В інших регіонах сухо. Вночі синоптики очікують +13 +21 градус, вдень повітря прогріється до 27-33 градусів вище за нуль.

У неділю, 18 серпня, дощі охоплять ще більшу територію, вони пройдуть у західних, Житомирській та Вінницькій областях, в решті регіонів без опадів. Вночі градусники покажуть 14-21 градус тепла, вдень буде спекотно, прогнозується +29 +33 градуси. Західний регіон освіжать дощі, там буде +25 +29 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наступний тиждень в Україні буде дуже спекотним. Місцями стовпчики термометрів підійматимуться до +41 градуса.