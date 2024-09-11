Викид зі Сонця вдарив Землю "прямо в лоба": якої сили прогнозуються магнітні бурі

Світило продовжує гратись

На нашій планеті вирує магнітна буря і, за словами астросиноптиків, вона може протриматись найближчими днями. Її спровокував великий викид корональної маси (СМЕ).

Як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, протягом наступних трьох днів можливі геомагнітні бурі, а особливо 13 вересня. У цей день сильний СМЕ вдарить магнітне поле Землі.

Водночас у Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) прогнозують, що 11 та 12 вересня очікуються геомагнітні шторми 5 балів, а вже 13 вересня їх сила виросте до 6 балів.

Магнітні бурі на Землі протягом 11-15 вересня

У ресурсі Meteoagent було оприлюднено графік "Прогноз сонячних спалахів на вересень 2024 року", згідно з яким землянам цими днями варто готуватись до магнітних бур 5 та 6 балів потужності.

Наразі, 11 вересня, на планеті тримається геомагнітний шторм 6 балів. Наступного дня, 12 вересня, його сила зменшиться до 5 балів. Однак вже у п'яницю, 13 вересня, прогнозується знову 6-бальне коливання.

Вже протягом вихідних, 14 та 15 вересня, не очікується будь-яких бур вище 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких регіонах України прогнозується похолодання.