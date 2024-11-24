"Звикайте до цього": в британському уряді попередили про довге протистояння з Росією

Путінські погрози не повинні викликати реакцію, протистояння ще буде дуже довгим

Незалежно від того, чим закінчиться війна з Україною, протистояння Заходу та Росії – це надовго. Програє РФ в Україні, або переможе, факт в тому, що вона та альянс вигнанців, який сформувався навколо неї, нікуди не подінеться.

Про це пише британське видання BBC. Автор матеріалу Лора Кюнсберг поговорила з джерелами у британському уряді, які зазначили, що загроза від РФ – не тільки війна, але й диверсії на британських вулицях. Ситуація подібна до тої, що була до 1991 року.

"Вони тепер буквально воюють у союзі з північнокорейцями, а іранці їх постачають. Ми тепер не можемо дивитися на них інакше, ніж як на загрозу. Звикайте до цього. Ми так жили завжди", – сказало одне з джерел.

Також чиновники кажуть, що не треба панікувати через загрозливу риторику глави РФ Володимира Путіна. Він хоче привернути увагу насамперед новообраного президента США Дональда Трампа та змусити його припинити допомогу Україні. Путін бажає зіграти на тому, що конфлікт, мовляв, стає занадто небезпечним, тому потрібно його зупинити – зрозуміло, на путінських умовах.

Західні союзники збираються не реагувати на погрози Путіна та поставити Україну у вигідне положення перед переговорами. Для цього потрібно створити в Трампа відчуття, що він той, хто реально зупинив війну в Україні, а не здав союзну країну загальному ворогу.

Зазначимо, що російський удар міжконтинентальною балістичною ракетою "Кедр"/"Орешнік", яку Росія марно намагається видати за звичайну балістику – це частина стратегії глави Кремля Володимира Путіна до майбутніх мирних переговорів. Путін збирається підіймати ставки до максимуму, сподіваючись, що потім зможе торгувати ними за столом переговорів.

А міністр оборони Німеччини попередив, що Європа повинна готуватися до можливої війни, оскільки світ вже ніколи не буде таким, як був. Путін вже вважає себе переможцем у війні проти України та має намір й далі продовжувати свою агресію, насаджуючи "новий світовий порядок".