"Ми готові": Зеленський розповів, коли може закінчитись війна в Україні

Україна відкрита не тільки до пропозиції США

Україна має всі шанси завершити війну вже наступного року. У січні 2025 року наша держава побачить план майбутнього президента США Дональда Трампа, який обіцяв зупинити цю війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine. За його словами, голова РФ Володимир Путін має свої плани до інавгурації Трампа.

"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав… Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни", — сказав глава держави.

Зеленський наголошує, що Путін має намір витіснити ЗСУ із Курської області до інавгурації майбутнього президента США, тобто до 20 січня 2025 року.

"Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює", — сказав голова держави.

Він також наголосив, що завдяки українській ініціативі Grain From Ukraine вдалося врятувати від голоду 20 млн людей реалізовуючи програму "Зерно з України". В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Трамп прагне укласти мирні угоди щодо війни в Україні.