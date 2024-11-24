Вже не регіональна війна: Пісторіус вимагає від Європи готуватися до неминучого

За три місяці російський оборонний комплекс виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки увесь Європейський Союз – за рік

Європа повинна готуватися до можливої війни, оскільки світ вже ніколи не буде таким, як був. Глава Росії Володимир Путін вже вважає себе переможцем у війні проти України та має намір й далі продовжувати свою агресію, насаджуючи "новий світовий порядок".

Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє німецьке видання Spiegel. Пісторіус нагадав, що Путін вже повністю перевів Росію на військові рейки, економіка РФ працює майже виключно на війну, за три місяці російський оборонний комплекс виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки увесь Європейський Союз – за рік.

"Російська агресія проти України вже давно перестала бути регіональною війною. Наша безпека — це крихке благо", – зазначив Пісторіус, закликавши до більших інвестицій у німецьку оборонну промисловість, оскільки зараз на кону стоїть безпека та виживання.

Тим часом посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що зробити потужний прорив на фронті росіяни зможуть після 2027 року. Саме тоді їм вдасться накопичити достатню кількість ресурсів та "технологічних матеріалів".

22 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що війна в Україні вступає "у вирішальну фазу", але як вона закінчиться – невідомо. За його словами, зараз як ніколи загроза глобального конфлікту нависла над усім світом і стала цілком реальною.

Нагадаємо, народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар в інтервʼю "Телеграфу" попередила про можливі ризики нових мирних домовленостей з Росією, особливо в контексті майбутньої інавгурації президента США Дональда Трампа. Вона вважає, що наступні два місяці будуть важкими.