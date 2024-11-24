Це може зіграти на користь України: експосол у Німеччині назвав цікавий наслідок удару "Орешніком"

Саме таким чином країни Європи можуть відреагувати на погрози глави РФ Володимира Путіна застосувати проти них зброю

Європа може значно посилити підтримку України на тлі того, що Росія атакувала Дніпро своєю новою ракетою. Після цього демонстративного удару та російських погроз у європейських країнах на користь Києва почне працювати елементарний страх.

Про це сказав колишній посол України у Німеччині та чинний посол у Бразилії Андрій Мельник в інтерв’ю Радіо Свобода. Він зазначив, що саме таким чином країни Європи можуть відреагувати на погрози глави РФ Володимира Путіна застосувати проти них зброю.

"Гадаю, вже буде діяти елементарний страх, бо всі ж до останнього часу, особливо в Німеччині, і це досі так є, думали, сподівались, що це війна, яка зачіпає лише Україну. Зараз я так розумію, що в багатьох, особливо після чергових заяв того ж Путіна і всіх інших вони реально бояться. Вони зараз почали боятися", – сказав він.

Окрім того, зараз можна використати цей елемент – нову російську ракету – в переговорах з адміністрацією нового президента США Дональда Трампа. Мельник вважає, що Трампа можна переконати значно посилити підтримку України.

"Треба застосувати всю креативність і дипломатичне мистецтво, яке в нас є, щоб переконати особисто президента Дональда Трампа, що через збільшення військової підтримки Києву з перших же днів президентства, через жорсткі прояви сили щодо Росії, Путіна, надто на фоні того, що ви бачили зараз — використання інтерконтинентальних ракет вперше взагалі за всю історію, — що лише це може допомогти новому президенту і, звичайно, нам, створити передумови для справедливого і тривалого миру", – резюмував він.

Нагадаємо, що глава РФ Володимир Путін назвав зброю, якою було завдано удару по Україні. Адже у мережі писали про міжконтинентальну балістику "Рубеж". Застосування цієї ракети, за словами Путіна, стало "відповіддю" на нібито плани США щодо виробництва та розміщення ракет малої та середньої дальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим насправді нещодавно вдарила Росія по Дніпру та яка різниця між міжконтинентальними ракетами та звичайною балістикою.