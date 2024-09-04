Бабине літо не лише восени: клімат продовжить дивувати українців

Погода вже не буде колишньою

Глобальні кліматичні зміни вплинули на погодну картину України. Зокрема протягом року побільшало періодів, які можна назвати "бабиним літом".

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух у розмові з "Телеграфом": В Україні аномальна "осінь": метеоролог дала прогноз і здивувала з приводу бабиного літа.

Вона зазначила, що такі періоди характеризуються короткочасним підвищенням температури повітря після настання кліматичної осені, коли температура вже опустилася нижче +15 градусів.

"Тут не можна сказати, що тепло зникає. Навпаки, воно не зникає. Зверніть увагу, що у нас такі періоди, кількість літніх днів у перехідні сезони істотно зростає", — сказала вона.

Вона запропонувала згадати, що наприкінці березня або у квітні вже були періоди з температурою 25-30 градусів, що може підійти під визначення "бабиного літа". Крім того, вона також нагадала, що навіть узимку в Україні були періоди, коли траплялися грози.

Таким чином експерт зазначає, що спекотні періоди не пішли, а їх навпаки побільшало.

Як повідомляли раніше, глобальні кліматичні зміни відбуваються повільно, але вже помітні навіть в Україні. Так, наприклад, в NASA відзвітували, що 22 липня 2024 року стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень і далі буде тільки гірше.