Вибух від нитки магнетизму все ж таки прилетів на Землю: якої сили вирує магнітна буря

Поганий настрій забезпечено

Вчені зафіксували на світилі нитку магнетизму, яка спровокувала викид корональної маси (СМЕ). Їх прогноз щодо магнітних бур найближчими днями підтвердився, тому наразі на Землі тримається шторм 6 балів.

Згідно зі моделлю Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), як передає Spaceweather, нитка магнетизму спалахнула на Сонці 8 вересня, викинувши клубок прохолодної темної плазми до Землі. Він торкнеться магнітного поля нашої планети пізно 10 вересня.

Такий удар може стати причиною магнітної бурі в 6 балів із полярними сяйвами, які можна побачити неозброєним оком у північних штатах США, як пояснюють астросиноптики.

Прогноз магнітних бур упродовж 10-15 вересня

У ресурсі Meteoagent було оприлюднено графік "Прогноз сонячних спалахів на вересень 2024 року", згідно з яким землянам варто готуватись до дводенної магнітної бурі 6 балів, яка триматиметься 10 та 11 вересня.

Вже з 12 по 15 вересня прогнозується мінімальна сонячна активність у 2 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що клімат на Землі змінюється. Вчені кажуть, що наслідком може бути зміна посух на повені.